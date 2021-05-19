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14:28   19 Мая 2021
Россия

Экс-мэра Троицка освободили от домашнего ареста за 500 тысяч рублей

Экс-мэра Троицка освободили от домашнего ареста за 500 тысяч рублей

Челябинский областной суд отпустил бывшего мэра Троицка Александра Виноградова из-под домашнего ареста под залог в полмиллиона рублей. Внести сумму на счет обвиняемый обязан до 29 мая. 

Согласно версии следствия, в 2019 году он незаконно распорядился оборудованием тепловых пунктов частного предприятия в руки другого бизнеса, причинив тем самым ущерб в размере 9 млн рублей. 

Сам экс-градоначальник вину отрицает, заявляя, что имущество находилось на балансе города, а его передача была вынужденной, поскольку истец (он же поставщик тепла) отказался своевременно включать отопление в Троицке.

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#залог #экс-мэр #судебное разбирательство

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