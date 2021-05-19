Музыкальный критик назвал победой выход Манижи в финал Евровидения

Участница Евровидения от России певица Манижа прошла в финал конкурса, ее выступление музыкальный критик Евгений Бабичев назвал маленькой победой.э

Участница Евровидения от России певица Манижа прошла в финал конкурса, ее выступление музыкальный критик Евгений Бабичев назвал маленькой победой.э

После появления Манижи на сцене Роттердама с песней Russian Woman отзывы о певице резко изменили тон. Пресса и публика приняла артистку тепло, а 22 мая она вновь выступит на конкурсе. Уже в финале. По мнению критика Евгения Бабичева, Манижа прекрасно справилась с задачей, было видно, что она в хорошем настроении.

С какого места она будет выступать в финале, пока вопрос открытый, ведь впереди второй полуфинал. Бабичев отметил, что несмотря на успех Манижи, который он назвал маленькой победой, рассчитывать на триумф в финале Евровидения все же не стоит, в этом году на конкурсе много сильных и ярких участников.

Музыкальный критик сообщил, что сейчас в лидерах Италия, неожиданно хорошо показала себя Украина, осталась в фаворитах и Мальта, передает слова Бабичева телеканал "360".