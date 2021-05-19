Повод для войны? Названы последствия выхода России и США из ДОН

Ответный выход России из ДОН поставил точку в последнем соглашении о доверии к США.

Ответный выход России из Договора об открытом небе (ДОН) после США поставил точку в последнем соглашении о доверии между державами, но к казус белли (формальному поводу для объявления войны) это не приведет, заявил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

«Сегодня мы стали свидетелями конца последнего соглашения о доверии, взаимопонимании и консолидированной деятельности. Усугубляются отношения [между Россией и США, — прим.ред.], но сказать, что это приведет к казус белли — наверное, будет не совсем правильно», — рассказал ученый в комментарии «Политике Сегодня».

19 мая Госдума РФ денонсировала Договор по открытому небу после того, как в мае этот закон был внесен президентом РФ. Последнее слово за Советом Федерации — вероятно, инициативу поддержат и в верхней палате парламента. В законе подчеркивается, что денонсация ДОН стала следствием решения США, вышедших из договора «под надуманным предлогом», что «существенно нарушило баланс интересов государств-участников».

Будущее без ДОН

Выход РФ из соглашения вынужденный, иначе страна сохраняла бы уязвимое положение: хоть американская авиация не может летать над российскими территориями, это могут делать страны Европы и делиться разведывательной информацией с Вашингтоном — преимущественно именно они являются членами ДОН, отмечает Кошкин. Не исключено, что после выхода двух держав соглашение потеряет всякий смысл и возмутит европейских налогоплательщиков.

«Если вышли США и Россия, то оставшиеся 33 государства, в основном европейские, будут летать друг над другом. Это абсурд, потому что они входят в общие структуры: НАТО, Евросоюз, НАФТА и так далее. Какую эффективность этот договор будет нести? Под него нужно вкладывать деньги налогоплательщиков, это может вызвать диссонанс у общественных институтов государств, которые вкладывают деньги нецелесообразно», — поделился мнением военный политолог.

Соглашение обеспечивало взаимную, консолидированную работу и определяло мирный вектор российско-американских отношений. Дипломатические последствия выхода из ДОН предсказуемы: отношения с Западом обострятся, предполагает ученый.

«Уже за руки держаться не надо — эти руки могут сжаться в кулаки и встать в стойку противодействия друг-другу», — заявил Кошкин.

Увы, это не первый шаг Вашингтона к охлаждению отношений с Россией, констатирует политолог. В одностороннем порядке в 2001 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, в одностороннем же порядке годом ранее страна вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД), подписанном еще в 1987 году. Его Кошкин называет «единственным конструктом», который сдерживал гонку вооружений в Европе.

История вопроса

Соглашение было подписано в 1992 году в Хельсинки: инициировали документ в Вашингтоне, но Россия ратифицировала договор в 2001 году. 35 стран-участниц ДОН могли совершать облеты территорий друг-друга для взаимного наблюдения за вооруженными силами и учениями войск.

В мае 2020 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН после обвинений в адрес Москвы в нарушениях. Претензии касались отказа России разрешать наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы Абхазии и Южной Осетии, выделение аэродромов для заправки самолетов-«наблюдателей» в Крыму, который США считает украинской территорией, а также ограничения наблюдательных полетов над Калининградом.

В январе 2021 года Россия приняла зеркальное решение, начав процедуру по выходу из ДОН: в МИД напомнили, что Штаты нарушали условия договора, сократив проведение полетов над своими островными территориями, в том числе на Гавайских островах. При этом РФ пыталась сохранить договор, несмотря на американские нарушения.

«Да, день исторический. На самом деле, то, что творит власть США, именно власть, в вопросах поддержания безопасности в мире, чревато большими проблемами. Поэтому нам надо это учитывать», — отметил 19 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин во время голосования депутатов о выходе из ДОН.

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