Юристы ФАН ожидают результатов проверки ФСБ по Короткову

Материалы проверки СК в отношении журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова передали в следственное управление ФСБ.

Материалы проверки СК в отношении журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова передали в следственное управление ФСБ.

Спецкора издания подозревают в возможном взаимодействии с запрещенной в России террористической группировкой ИГ, передает ФАН. Если по результатам проверки сотрудничество подтвердится, Федеральная служба безопасности может возбудить уголовное дело по факту пособничества терроризму.

В Приморском районном суде Петербурга состоялось заседание по иску "Новой газеты" и Дениса Короткова к Федеральному агентству новостей. Журналисты предоставили достаточное количество доказательств сотрудничества работника редакции с боевиками, в том числе раскрыли методики получения доступа к сведениям о российских военнослужащих в материале на сайте "Фонтанка".

Предоставленные суду сведения были приобщены к материалам дела. Однако инстанция, возможно, решила, что, невзирая на все доводы ответчика, единственным доказательством его правоты будет только вступивший в законную силу приговор суда. Теперь юристы ожидают результатов проверки, инициированной ФСБ.