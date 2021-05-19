В Швеции появилась первая «трансгендерная церковь»

Шведские священники назвали свою церковь «трансгендерной», а также раскритиковали феминизм.

Церковь Швеции опубликовала на своем сайте письмо, где указано, что религия и вера состоят из множества различных людей, в том числе трансгендеров, «следовательно, Церковь можно назвать трансгендерной». Также богословы в своем обращении раскритиковали феминизм: те, «кто боролись за свои права, теперь ограничивает чужие».

«Мы видим, что трансфобный феминизм использует риторику, которую мы видим у радикальных правых христианских групп и правых популистов», — заявили авторы.

Богословы критикуют феминисток за то, что они зачастую борются против участия в женском спорте биологических мужчин, которые стали женщинами. Церковь Швеции утверждает, что «всем нам нужен именно солидарный феминизм, который будет бороться с узкими гендерными нормами».

«Мы верим в церковь и Бога, который приветствует людей вне власти национальных границ, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, пола и гендерной идентичности. Человечество во всех цветах радуги совершенно удивительное и бесконечное в своем разнообразии», — отмечают авторы.

Ультралиберальная шведская церковь хорошо известна своей приверженностью прогрессивным идеям, при этом некоторые представители духовенства также проявляют любовь и к исламу. Например, архиепископ Ева Брунн утверждала, что у нее больше общего с мусульманами, чем с консервативными христианами.