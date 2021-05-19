Военный эксперт усомнился в существовании «гиперзвукового оружия большой дальности», о котором рассказали западные СМИ.

Армия США обзавелась новым «гиперзвуковым оружием большой дальности» (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), пишет научно-популярный журнал Popular Mechanics (PM). Скорость выпущенной ракеты в 17 превышает скорость звука, а ее дальность (2700 километров) позволяет американцам «достать» даже до Москвы. Но только «руками» союзников по НАТО.

«Россия не в большей безопасности от LRHW, чем, скажем, Китай. Из Европы — к примеру, из Лондона — LRHW может наносить удары по целям, расположенным далеко на востоке, вплоть до Москвы», — сообщают эксперты PM.

Российская столица действительно попадет в зону обстрела новых гиперзвуковых ракет, если их разместят в Лондоне. От берегов Темзы до Москвы около 2500 километров по прямой.

Впрочем, главной потенциальной целью для нового гиперзвукового оружия американцы выбрали Китай. Пентагон собирается разместить ракеты LRHW на всех 69 эсминцах ВМФ США, а также на кораблях восточных союзников (Япония, Южная Корея, Тайвань). Благодаря этому вооружение станет мобильным, а дружественные Соединенным Штатам страны смогут ударить по китайским военным базам на острове Хайнань и материковой части Поднебесной.

Есть только одна проблема: LRHW установлены на грузовиках, которые должны перевозить ракеты крайне осторожно. В Японии и Филиппинах, где периодически случаются внезапные землетрясения, безопасная транспортировка гиперзвукового оружия встает под большой знак вопроса. Из-за этого Пентагон пока не готов делиться большим количеством LRHW с союзниками.

Стоимость ракет пока не уточняется, однако эксперты журнала Breaking Defense пишут, что пока это «самое дорогое» оружие, находящееся в распоряжении Соединенных Штатов.

«С таким вооружением американские войска могли бы легко наносить удары по целям в России и Китае во время конфликта, — делают вывод авторы научного издания. — Такая возможность является сдерживающим фактором, который в идеале делает такой конфликт менее вероятным».

Впервые о «гиперзвуковом оружии большой дальности» рассказал журналистам бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который окрестил новейшую разработку «супер-пупер ракетой». С тех пор никаких подробностей об этом вооружении нет, напомнил в беседе с «Политикой Сегодня» полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

При этом Соединенные Штаты продолжают «рекламную кампанию» оружия, испытания которого запланированы на 2023 год, удивился эксперт.

«О таких американских ракетах мы слышим уже несколько лет, но готового продукта пока никто не видел. Американцы — чемпионы мира и вселенной по таким рекламным заявлениям. Пока, кроме слов, у них ничего нет, а у нас есть ракетное и ядерное оружие. Они никогда не посмеют ударить по территории России, потому что знают: ответ будет страшным», — объяснил Литовкин.

К тому же в распоряжении ВС РФ есть гиперзвуковой маневрирующий блок для межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», способный развивать скорость порядка 20 скоростей звука. В отличие от LRHW, «Авангард» уже стоит на вооружении России.

Если полноценного конфликта между двумя сверхдержавами все же будет не избежать, жители Москвы могут спать спокойно. Несколько дней назад эксперты The National Interest назвали российскую столицу «самым безопасным городом в случае ядерной войны». Москвичи спасутся от ракет под непроницаемым куполом, который обеспечивает система противоракетной обороны А-235.