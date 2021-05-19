Сельское хозяйство Украины в кризисе из-за политических разборок с фермерами

На Украине продолжается спад производства в животноводстве: за год объемы продукции сократились до 13,8%.

На Украине продолжается спад производства в животноводстве: объемы продукции сократились до 13,8% по сравнению с прошлым годом, а цены на нее выросли, сообщает Telegram-канал «ЭкономистUA» со ссылкой на данные Госстата Украины.

Сельское хозяйство по сей день остается ключевым сектором экономики страны, но переживает непростые времена. Так, валовый надой молока уменьшился на 5,2% за год и составил всего 2,5 миллиона тонн, а количество яиц домашней птицы уменьшилось на 13,6% (чуть больше 4,5 миллиона штук).

Предсказуемо отмечается и подорожание продукции животноводства на Украине: цены на яйца «взлетели» на 39%, а стоимость мяса курицы — на 10%. Подчеркивается, что резкое снижение на 9% производства домашней птицы было вызвано «политическими разборками» с одним из крупнейших производителей, но инициаторы конфликта до сих пор не наказаны.

Речь идет о конфликте Офиса президента Украины и национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с бизнесменом Олегом Бахматюком, владеющим крупным аграрным холдингом «Укрлендфарминг». Ранее НАБУ открыло дело против Бахматюка из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных нацбанком его банку VAB во время кризиса 2014 года. В агрохолдинге обвинения отрицают и добавляют, что на снижение производства также повлиял рост цен на корм для птиц и энергоносители.

Накануне, 18 мая, Верховная рада уволила министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Как сообщили источники в правящей партии «Слуга народа» местным СМИ, тот якобы «не перестал работать в интересах Бахматюка, забыв о государственных интересах». До назначения Петрашко занимал должность заместителя гендиректора «Укрлендфарминг».

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