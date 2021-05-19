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11:53   19 Мая 2021
Политика

Макрон и премьер Франции отметили смягчение ковидных ограничений чашкой кофе

Макрон и премьер Франции отметили смягчение ковидных ограничений чашкой кофе

Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Жан Кастекс отпраздновали открытие террас кафе и ресторанов.

Политики отправились в одно из заведений близ Елисейского дворца. Они пришли на кофе утром 19 мая. В этот день начало действовать смягчение ковидных ограничений, введенных шесть месяцев назад. Макрон и Кастекс символично отметили долгожданное для многих жителей страны событие.

Ранее Франция ужесточила правила въезда для граждан из четырех государств. Пассажиры из Аргентины, Чили, Бразилии и ЮАР будут обязаны пройти десятидневную изоляцию. За нарушение порядка предусмотрены штрафные санкции.

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#франция #макрон #кастекс

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