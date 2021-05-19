Лавров поставил на место прервавшего конференцию журналиста BBC

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе осадил прервавшего его речь журналиста местного бюро BBC.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе осадил прервавшего его речь журналиста местного бюро BBC.

Глава МИД РФ начал выступление с фразы "мы провели очень содержательные переговоры". Однако к трибуне не вовремя подбежал корреспондент BBC. Журналист начал устанавливать микрофоны на стол, перебив Лаврова. Министр в ответ поставил его на место.

"Это BBC такие манеры практикует?" — поинтересовался дипломат.

Лавров с улыбкой продолжил речь после инцидента. Журналист также пытался поставить микрофон "Радио Свобода*" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

* ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА