Россия за день. Главное: запрет алкоголя в Белгороде, ВЭФ в Хабаровске и юбилей Беглова

Екатеринбург раскритиковали за отсутствие общественных туалетов, трое человек напали на журналиста NGS в Новосибирске, а в Самаре демонтировали памятник.

Приморский край. Во Владивостоке на должность первого заместителя мэра назначили бывшего вице-губернатора Приморья Константина Шестакова. В будущем он может занять пост главы города.

Свердловская область. Бывший замминистра культуры и спорта Свердловской области, а ныне глава центра гидов Екатеринбурга Константин Брыляков раскритиковал представителей региональных властей за отсутствие общественных туалетов.

Саратовская область. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя саратовского комитета по образованию Татьяны Тынковой. Поначалу ее обвиняли во взятке, но в ходе следствия установили, что это были «добровольные пожертвования».

Челябинская область. Челябинский суд изменил меру пресечения экс-мэру города Троицк Александру Виноградову, которого обвиняют в превышении полномочий. За залог в 500 тысяч рублей его выпустили из-под домашнего ареста.

Иркутская область. Депутаты иркутского заксобрания одобрили решение губернатора назначить на должность детского омбудсмена Татьяну Афанасьеву. Последние девять лет она возглавляла аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Хабаровский край. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил проводить Восточный экономический форум не только во Владивостоке, но и в Хабаровске. Для этого, по его словам, есть вся необходимая инфраструктура.

Белгородская область. В Белгороде в пятницу, 21 мая, запретят продажу алкоголя. В этот день в школах региональной столицы пройдут последние звонки, которые перенесли на более раннюю дату из-за начала экзаменов 24 мая.

Врио губернатора Вячеслав Гладков обвинил директора белгородской компании-перевозчика ЕТК Александра Васильченко в незаконной продаже служебного автомобиля. В отношении него начата проверка.

Санкт-Петербург. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поздравили губернатора Александра Беглова с 65-летним юбилеем. Ранее президент наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Республика Коми. Глава Коми Владимир Уйба назначил Марию Балмастову на должность исполняющей обязанности министра культуры. Бывший глава ведомства Сергей Емельянов покинул пост в апреле, чтобы возглавить Александрийский театр.

Новосибирская область. Трое мужчин устроили разборки в редакции NGS в Новосибирске из-за статьи о предпринимательнице, задолжавшей миллионы. Они потребовали удалить публикацию, а после начали «прессовать» ее автора.

Волгоградская область. Экс-руководитель территориального Росимущества Волгоградской области Юрий Ефимов предстанет перед судом за попытку подкупить судебного пристава. Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил депутатам назначить Михаила Закомалдина уполномоченным по правам человека в республике. Ранее чиновник был руководителем МВД в регионе.

Самарская область. В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17. Долгие годы он украшал территорию бывшего штаба 76-ой дивизии ПВО. Вскоре самолет отправят на реставрацию, а после установят в другом месте — на Московском шоссе.

Республика Крым. В Крыму в должности председателя Общественной палаты утвердили Александра Форманчука. Отметим, он возглавлял ОП с момента смерти предыдущего руководителя, но являлся «временно исполняющим обязанности».