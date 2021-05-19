Российские производители мороженого могут столкнуться с трудностями из-за маркировки

Около 40% производителей мороженого из России могут не успеть к началу лета промаркировать свои товары из-за проблем с поставками оборудования.

Около 40% производителей мороженого из России могут не успеть к началу лета промаркировать свои товары из-за проблем с поставками оборудования.

Около 62% производителей готовы к обязательной маркировке. Как передает 360tv.ru, примерно 30% компаний рискуют остановить производство на две-три недели. Маркировать продукцию необходимо до 1 июня. Некоторые эксперты предполагают, что такое явление может привести к дефициту лакомства.

Такие крупные производители мороженого, как Unilever и "Чистая линия" столкнулись с проблемами, связанными с поставкой и монтажом специально оборудования. По словам заместителя гендиректора Союза мороженщиков РФ Натальи Уткиной, большая часть компаний рассчитывала, что маркировку будут наносить типографии, однако те оказались не готовы к работе 1 апреля.