Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:19   19 Мая 2021
Политика

Госдума одобрила выход России из ДОН

Госдума одобрила выход России из ДОН

Российские парламентарии единогласно проголосовали за денонсацию Договора по открытому небу.

Стоит отметить, что соответствующий законопроект был выдвинут на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

"Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение принято единогласно", — говорится в заявлении нижней палаты.

Договор вступил в силу 1 января 2002 года. Вашингтон решил покинуть соглашение в одностороннем порядке в период президентства Дональда Трампа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #дон #выход

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров