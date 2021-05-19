Госдума одобрила выход России из ДОН

Российские парламентарии единогласно проголосовали за денонсацию Договора по открытому небу.

Российские парламентарии единогласно проголосовали за денонсацию Договора по открытому небу.

Стоит отметить, что соответствующий законопроект был выдвинут на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным.

"Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение принято единогласно", — говорится в заявлении нижней палаты.

Договор вступил в силу 1 января 2002 года. Вашингтон решил покинуть соглашение в одностороннем порядке в период президентства Дональда Трампа.