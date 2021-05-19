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11:11   19 Мая 2021
Политика

Глава МИД Германии обсудил с Блинкеном энергетику Европы и Ближний Восток

Глава МИД Германии обсудил с Блинкеном энергетику Европы и Ближний Восток

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел телефонные переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Об этом доложила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

Глава МИД Германии обсудил с американским коллегой энергетическую политику Европы и ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны сошлись на том, что деэскалация в регионе является приоритетом. Министры намерены продолжать использовать свои каналы для решения проблемы Ближнего Востока. Среди других тем оказались Россия и европейская энергетика, пишет МИД ФРГ в Twitter.

Госдеп США ранее сообщал, что Блинкен выразил Маасу протест в связи с "Северным потоком — 2". Госсекретарь призвал сотрудничать для противостояния России.

Вашингтон придумал новый способ остановить строительство "СП-2", сообщает сайт 360tv.ru. Санкции США против компаний-владелиц судов, которые строят газопровод, призваны задержать завершение проекта.

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#сша #европа #германия #СП-2

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