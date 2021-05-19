Правительство упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания

Такое постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Процедура регистрации по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще — ее переведут в электронный формат. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Для получения прописки будет достаточно посещения регистрирующей организации один раз. Для этого нужно подать заявление через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку в паспорт.

Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно, согласно постановлению, свидетельство можно получить по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

«Помимо этого, документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории», — поясняется в документе.

По мнению правительства, переход услуг в электронный формат более удобен и сэкономит время потребителей.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на портале «Госуслуги» в 2021 году появятся шесть новых суперсервисов.