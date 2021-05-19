Дипломат Рябков опроверг обсуждение "Северного потока — 2" с США

Москва не обсуждает тему проекта "Северный поток — 2" с Вашингтоном, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Москва не обсуждает тему проекта "Северный поток — 2" с Вашингтоном, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Вчера, 18 мая, дипломат опроверг возможность перезагрузки отношений России с США. По его словам, Москва больше не питает иллюзий касательно взаимодействия с Вашингтоном.

Также Рябков допустил исключение Соединенных Штатов из списка недружественных РФ стран при конструктивных изменениях американской политики в отношении Москвы.