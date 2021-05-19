Международная группа ученых разработала экспресс-тест для выявления COVID-19

Международная группа ученых из США и Китая создала тест, который позволяет обнаружить коронавирус в биоматериале за несколько секунд.

Международная группа ученых из США и Китая создала тест, который позволяет обнаружить коронавирус в биоматериале за несколько секунд.

Научный сотрудник университета штата Флорида Сянь Минхань рассказал, что новая система определения COVID-19 поможет решить проблему с медленной обработкой тестов. Ее также можно применять для выявления других заболеваний.

На данный момент ученые со всего мира создают тесты для обнаружения вируса, однако данные тест-системы занимают много времени. Процедура выявления может занимать от 30 минут до нескольких часов. В связи с этим исследователи решили найти новый способ диагностики коронавируса.