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11:02   19 Мая 2021
Общество

Международная группа ученых разработала экспресс-тест для выявления COVID-19

Международная группа ученых разработала экспресс-тест для выявления COVID-19

Международная группа ученых из США и Китая создала тест, который позволяет обнаружить коронавирус в биоматериале за несколько секунд. 

Научный сотрудник университета штата Флорида Сянь Минхань рассказал, что новая система определения COVID-19 поможет решить проблему с медленной обработкой тестов. Ее также можно применять для выявления других заболеваний.

На данный момент ученые со всего мира создают тесты для обнаружения вируса, однако данные тест-системы занимают много времени. Процедура выявления может занимать от 30 минут до нескольких часов. В связи с этим исследователи решили найти новый способ диагностики коронавируса.

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#ученые #тест #коронавирус

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