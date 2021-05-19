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11:01   19 Мая 2021
Политика

Нью-Йорк перевел расследование против компании Трампа в статус уголовного

Нью-Йорк перевел расследование против компании Трампа в статус уголовного

Власти штата Нью-Йорк включили уголовные аспекты в расследование работы компании Trump Organization, которая принадлежит экс-главе страны Дональду Трампу.

Соответствующее сообщение распространила телекомпания CNN со ссылкой на заявление генпрокурора штата Летиции Джеймс. По ее словам, власти Нью-Йорка проинформировали компанию, что расследование больше не носит административный характер.

"На данный момент мы вместе с прокурором округа Нью-Йорк (Сайрусом Вэнсом. — Прим. ред.) проводим в отношении Trump Organization расследование в уголовном поле", — говорится в сообщении.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов назвал позором для государства сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях.

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#сша #нью-йорк #трамп

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