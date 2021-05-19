МИД РФ спрогнозировал сроки выхода Москвы из ДОН

Москва выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) в конце текущего года, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Москва выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) в конце текущего года, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Стоит отметить, что ранее комитет Госдумы одобрил проект о денонсации Договора по открытому небу. Депутаты продемонстрировали единогласную позицию по этому вопросу.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. В Кремле считают, что существование договора невозможно после выхода из него США.