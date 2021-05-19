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10:59   19 Мая 2021
Политика

МИД РФ спрогнозировал сроки выхода Москвы из ДОН

МИД РФ спрогнозировал сроки выхода Москвы из ДОН

Москва выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) в конце текущего года, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Стоит отметить, что ранее комитет Госдумы одобрил проект о денонсации Договора по открытому небу. Депутаты продемонстрировали единогласную позицию по этому вопросу.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. В Кремле считают, что существование договора невозможно после выхода из него США.

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