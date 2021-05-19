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10:54   19 Мая 2021
Происшествия

Казанскую гимназию откроют после капремонта в новом учебном году

Казанскую гимназию откроют после капремонта в новом учебном году

Школу №175, где произошло вооруженное нападение на учеников, откроют после завершения капитального ремонта в начале нового учебного года. 

По словам руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, казанскую гимназию планируется полностью обновить. Не исключено, что в здании могут построить бассейн. Таким образом, по задумке властей, функционал школы должен стать шире.

"Открытие обновленной школы, конечно, планируем в начале учебного года", — подтвердила Галимова.

Красный Крест собрал более 73 млн рублей в качестве пожертвований для пострадавших при трагедии в Казани. Сотрудники организации определяют список нуждающихся в помощи и составляют перечень их возможных потребностей.

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#казань #ремонт #школа

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