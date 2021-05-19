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10:48   19 Мая 2021
Общество

Американские ученые объяснили вред парацетамола после вакцинации от коронавируса

Американские ученые объяснили вред парацетамола после вакцинации от коронавируса

Специалисты из США пришли к выводу, что прием жаропонижающих препаратов после вакцинации может снизить иммунный ответ организма.

По мнению экспертов, это связано с тем, что такие препараты способны влиять на деятельность белка, который контролирует экспрессию генов иммунного ответа. Однако другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации Т-клеток, защищающих организм, и даже приводить к их гибели.

Авторы исследования упоминают опыты на кроликах, которые показывают, что жаропонижающие препараты отрицательно влияют на образование антител. Также специалисты провели эксперимент с участием людей. Так, 15 взрослых человек принимали жаропонижающий препарат в 12-дневный период накануне вакцинирования от гриппа. Ученые установили, что лекарства влияют на иммунный ответ организма при взаимодействии с незнакомыми антигенами.

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