«Туристы» с безупречной легендой: Леонков рассказал, как шпионы проникают в Россию

Агенты США, стран НАТО и Украины под видом туристов или коммерсантов пытаются проникнуть в РФ, отмечает Леонков.

Агенты США, стран НАТО и Украины под видом туристов или коммерсантов регулярно предпринимают попытки проникнуть на территорию РФ к стратегически важным объектам, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Такой «внутренний» шпионаж практикуется странами Запада по сей день, ведь радиотехническая или космическая разведка дает только часть информации. Оценка мощи Российской армии является краеугольным камнем деятельности 17 разведывательных сообществ, которые были созданы в США и в странах блока НАТО, отмечает эксперт.

«Попытки проникнуть на территории предпринимаются регулярно, и мы ловим этих "туристов" возле наших объектов. К тому же эти "туристы" имеют безупречную легенду: при прохождении границы мы их воспринимаем как обычных людей, и даже проверка показывает, что у себя на родине они тоже мирные граждане. А на деле оказывается — опытные агенты, зачастую великолепно владеющие русским языком», — рассказал Леонков в эфире передачи «Соловьев Live».

Чаще всего таких агентов ловят на территории Крыма, как и завербованных ими гражданских или военнослужащих, которые передавали важные сведения Службе безопасности Украины (СБУ), уточняет эксперт. При этом полученные СБУ данные отправлялись в США или Великобританию.

«Но наши органы проводят контрразведывательную деятельность и утечки со стороны армии или военно-промышленного комплекса у нас минимальные», — заключил Леонков.

22 апреля в Севастополе задержали россиянина, который собирал и передавал секретные данные о Черноморском флоте РФ в Минобороны Украины. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена» — ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, 16 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ, собиравшего по распоряжению украинской разведки информацию о местах массового скопления людей. Ранее подозреваемый работал на полуострове репортером признанного иностранным агентом издания «Крым.Реалии»* — филиала американского «Радио Свобода»*, финансируемого Госдепартаментом США.

Ранее в журнале Business Insider сообщили о подготовке спецназа ВМС США к вторжению в Крым при потенциальном конфликте с Россией.

* — иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.