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10:47   19 Мая 2021
Политика

США раскритиковали Эрдогана за слова о еврейском народе

США раскритиковали Эрдогана за слова о еврейском народе

Госдеп США выступил с критикой высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о еврейском народе.

Как заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, США осуждают его слова и считают антисемитскими.

"США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными", — выступил Прайс.

Он призвал чиновников Турции "воздерживаться от разжигающих рознь заявлений", а также присоединиться к США в работе над завершением конфликта на Ближнем Востоке. О каких конкретно высказываниях идет речь, Прайс не уточнил.

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#сша #турция #эрдоган

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