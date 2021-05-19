США раскритиковали Эрдогана за слова о еврейском народе

Госдеп США выступил с критикой высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о еврейском народе.

Госдеп США выступил с критикой высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о еврейском народе.

Как заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, США осуждают его слова и считают антисемитскими.

"США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными", — выступил Прайс.

Он призвал чиновников Турции "воздерживаться от разжигающих рознь заявлений", а также присоединиться к США в работе над завершением конфликта на Ближнем Востоке. О каких конкретно высказываниях идет речь, Прайс не уточнил.