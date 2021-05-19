В Сбербанке озвучили рекордную сумму кражи денег у клиента

Клиентка одного из кредитных учреждений в РФ перевел мошенникам 400 миллионов рублей, заявил глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Клиентка одного из кредитных учреждений в РФ перевел мошенникам 400 миллионов рублей, заявил глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Сначала женщина получила звонок от "сотрудников банка". Они заверили клиентку в том, что хотят помочь и получили от жертвы необходимую информацию о ее счете. Затем в дело вступил "сотрудник ФСБ". Он попросил женщину перевести деньги на более безопасный счет, который в итоге оказался мошенническим, передает слова Велигодского mk.ru.

В течение месяца клиентка банка отправляла злоумышленникам значительные суммы. Всего она перевела им 400 миллионов рублей, что на сегодняшний день является рекордной суммой, которую когда-либо крали аферисты.