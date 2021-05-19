Байден уехал на электрокаре от вопросов журналистов про Израиль

Президент США Джо Байден оставил без ответа вопросы журналистов об Израиле. Глава государства "уехал от темы" на электрокаре.

Президент США Джо Байден оставил без ответа вопросы журналистов об Израиле. Глава государства "уехал от темы" на электрокаре.

Сотрудники СМИ застали американского президента в автомобиле. Они попытались получить у него комментарий по ситуации с Израилем. Пресса поинтересовалась, может ли она задать соответствующий вопрос.

"Нет, нельзя. Ну если вы не встанете перед машиной, когда я нажму на газ. Ок, мы поехали", — сказал Джо Байден.

После шутки глава государства решил не продолжать общение с журналистами. Его электрокар резко тронулся с места.

Ранее американский лидер призвал Иерусалим остановить удары по сектору Газа.