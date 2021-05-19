В Роспотребнадзоре озвучили условия для завершения пандемии COVID-19 в России

Вероятные сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока можно ориентироваться лишь на примерные даты.

Вероятные сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока можно ориентироваться лишь на примерные даты.