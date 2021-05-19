10:17 19 Мая 2021Общество
В Роспотребнадзоре озвучили условия для завершения пандемии COVID-19 в России
Вероятные сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока можно ориентироваться лишь на примерные даты.
Вероятные сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока можно ориентироваться лишь на примерные даты.
Для определения предположительных сроков важно ориентироваться на то, что коллективный иммунитет должен достичь отметки в 60%. По такому же принципу год назад в России удалось избежать вспышки гриппа, отметила Попова. В стране можно будет начать новую жизнь, как только медики вакцинируют достаточное количество граждан.
Рано или поздно это должно произойти, и тогда можно будет жить прежней жизнью, которая была у россиян еще два года назад. Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что иммунизация населения произойдет раньше, чем наступит осень.