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10:17   19 Мая 2021
Общество

В Роспотребнадзоре озвучили условия для завершения пандемии COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре озвучили условия для завершения пандемии COVID-19 в России

Вероятные сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока можно ориентироваться лишь на примерные даты.

Для определения предположительных сроков важно ориентироваться на то, что коллективный иммунитет должен достичь отметки в 60%. По такому же принципу год назад в России удалось избежать вспышки гриппа, отметила Попова. В стране можно будет начать новую жизнь, как только медики вакцинируют достаточное количество граждан.

Рано или поздно это должно произойти, и тогда можно будет жить прежней жизнью, которая была у россиян еще два года назад. Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что иммунизация населения произойдет раньше, чем наступит осень.

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#роспотребнадзор #здоровье #попова #пандемия

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