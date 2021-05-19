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10:06   19 Мая 2021
Общество

Правительство России упростило регистрацию по месту жительства и пребывания

Правительство России упростило регистрацию по месту жительства и пребывания

Кабинет министров России упростил процесс регистрации по месту жительства и временного пребывания. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Текст документа, упрощающего процедуру, во вторник появился на официальном сайте Кабмина РФ, передает 360tv.ru. Теперь оформление можно будет осуществить в электронном формате. Нововведения вступают в силу с 1 июля. Благодаря изменениям посетить регистрирующий орган достаточно будет только один раз.

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#кабмин #мишустин #прописка

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