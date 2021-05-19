Правительство России упростило регистрацию по месту жительства и пребывания

Кабинет министров России упростил процесс регистрации по месту жительства и временного пребывания. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Кабинет министров России упростил процесс регистрации по месту жительства и временного пребывания. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Текст документа, упрощающего процедуру, во вторник появился на официальном сайте Кабмина РФ, передает 360tv.ru. Теперь оформление можно будет осуществить в электронном формате. Нововведения вступают в силу с 1 июля. Благодаря изменениям посетить регистрирующий орган достаточно будет только один раз.