"Лента" заключила соглашение о покупке супермаркетов Billa

Корпорация "Лента" приобретет сеть супермаркетов Billa. Соответствующие сведения приводятся на портале раскрытия корпоративной информации.

Корпорация "Лента" приобретет сеть супермаркетов Billa. Соответствующие сведения приводятся на портале раскрытия корпоративной информации.

Сумма сделки находится на уровне 215 млн евро. После поглощения бренд Billa прекратит существование, а все супермаркеты будут интегрированы в сеть "Ленты". По словам генерального директора компании Владимира Сорокина, приобретение магазинов с постоянным потоком покупателей позволит ретейлу вдвое увеличить число объектов в столице, передает РБК.

Благоприятное расположение торговых точек Billa предоставит "Ленте" возможность расширить онлайн-доставку по всей Москве, что является частью амбициозного плана по значительному развитию предпринимательства в ближайшие годы, резюмировал Сорокин.