Украина передала "нормандской четверке" свой вариант урегулирования в Донбассе

Киев представил "нормандской четверке" собственное видение разрешения ситуации в Донбассе.

Киев представил "нормандской четверке" собственное видение разрешения ситуации в Донбассе.

Украина разработала проект так называемых кластеров для создания дорожной карты по урегулированию обстановки в регионе. В нем закреплены положения, содержание которых значительно отличается от видения Москвы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Незалежная хочет восстановить утраченный контроль над участком границы с Россией до проведения голосования в Донбассе. Предыдущий вариант украинских кластеров предполагал, что эти процессы будут проходить параллельно. Также Киев требует утвердить будущую дорожную карту для урегулирования ситуации в "нормандском формате", а не в контактной группе. Москва придерживается противоположного мнения.

Ранее Киев выступил за срочное проведение переговоров "нормандского формата". Глава офиса украинского президента Андрей Ермак направил письмо иностранным коллегам.