9:35 19 Мая 2021Политика
Глава МИД Таджикистана рассказал о подготовке к визиту Путина в Душанбе
Визит президента России Владимира Путина в Таджикистан назначен на вторую декаду сентября, заявил глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.
Визит президента России Владимира Путина в Таджикистан назначен на вторую декаду сентября, заявил глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.
С таким заявлением он выступил во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Мухриддина, главным пунктом повестки двусторонних связей с РФ в 2021 году является подготовка визита Путина в Таджикистан.
"Он намечен на вторую декаду сентября", — подчеркнул министр.
Помимо этого, он добавил, что правительства двух государств уже начали работу по содержательному наполнению визита российского лидера.