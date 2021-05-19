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9:35   19 Мая 2021
Политика

Глава МИД Таджикистана рассказал о подготовке к визиту Путина в Душанбе

Глава МИД Таджикистана рассказал о подготовке к визиту Путина в Душанбе

Визит президента России Владимира Путина в Таджикистан назначен на вторую декаду сентября, заявил глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.

С таким заявлением он выступил во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Мухриддина, главным пунктом повестки двусторонних связей с РФ в 2021 году является подготовка визита Путина в Таджикистан.

"Он намечен на вторую декаду сентября", — подчеркнул министр.

Помимо этого, он добавил, что правительства двух государств уже начали работу по содержательному наполнению визита российского лидера.

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#путин #таджикистан #Мухриддин

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