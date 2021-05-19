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9:27   19 Мая 2021
Политика

Затулин рассказал, чем обернулось хорошее отношение Москвы к Киеву

Затулин рассказал, чем обернулось хорошее отношение Москвы к Киеву

Россия допустила серьезный "просчет" в отношениях с Украиной в 90-е годы. Об этом высказался первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Депутат назвал Украину "грехом" России. По его словам, политика страны в 90-е связана с Киевом. Тогда Россия из лучших побуждений "подмахивала" Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, напомнил Затулин. Однако Москва не предусматривала никаких гарантий или условий "контроля" за этой дружбой.

"Это все вылилось в то, что вылилось", — констатировал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Украина всегда стремилась избежать ответственности, добавил Затулин. Депутат верит в несостоятельность Незалежной как государства, пишет сайт 360tv.ru.

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#госдума #украина #затулин

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