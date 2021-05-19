BCG назвала самые доходные для акционеров компании из России

Больше десяти российских компаний попали в "Рейтинг создателей стоимости 2021", составленный экспертами Boston Consulting Group (BCG). Восемь из них вошли в число мировых лидеров.

Больше десяти российских компаний попали в "Рейтинг создателей стоимости 2021", составленный экспертами Boston Consulting Group (BCG). Восемь из них вошли в число мировых лидеров.

Эксперты BCG проанализировали 2400 компаний из разных стран. Их оценивали по совокупной акционерной доходности (TSR) за период с 2016 по 2020 годы.

Сбербанк оказался на первом месте среди компаний из РФ. Его средний TSR составил 28,4%. В общем рейтинге он занял 50 позицию. Второе место среди компаний металлургической отрасли занял "Евраз" со средним TSR 58%.

В рейтинг были включены "Лукойл", "Татнефть", "Новатэк" и "Газпром". В список самых доходных для акционеров компаний из России также вошел "Яндекс".