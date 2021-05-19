Украина в ближайшие годы не сможет обойтись без российского электричества

Эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев заявил, что Украина в ближайшие годы не сможет отказаться от российской электроэнергии.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев заявил, что Украина в ближайшие годы не сможет отказаться от российской электроэнергии.

Специалист в беседе с РИА Новости прокомментировал слова главы минэнерго Украины Германа Галущенко, который попросил запретить импорт энергии из России и Белоруссии. Коптев подчеркнул, что сейчас ни одна страна не может заменить Россию на рынке электроэнергетики Украины.

Коптев отметил, что для этого потребуется отсоединение от России и Белоруссии в 2022 году. В Киеве опасаются, что наличие долгосрочных контрактов может помешать процессу синхронизации энергосистем Украины и Европы.