Российские садоводы могут получить возможность снова "легализовать" скважины

Профильные ведомства рассматривают законопроект о продлении "водной амнистии". Этой информацией поделился Союз садоводов России.

Профильные ведомства рассматривают законопроект о продлении "водной амнистии". Этой информацией поделился Союз садоводов России.

Многие российские дачники заинтересованы в продлении "амнистии", большому числу садоводов было недостаточно срока, отпущенного некоторое время назад. Автором этой идеи стал председатель Союза садоводов России, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук, сообщает "Российская газета".

"Кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности "легализовать" скважины", — сообщил инициатор.

В данный момент законопроект допускает использование без лицензии маленьких скважин, из которых добывается менее 100 кубометров воды в сутки, и они используются в личных нуждах, а водоносный горизонт не выполняет роль источника централизованного водоснабжения. Остальные случаи вынуждают оформлять лицензию и платить пошлину, размер которой составляет 7,5 тыс. рублей.