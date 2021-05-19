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8:43   19 Мая 2021
Общество

Российские садоводы могут получить возможность снова "легализовать" скважины

Российские садоводы могут получить возможность снова "легализовать" скважины

Профильные ведомства рассматривают законопроект о продлении "водной амнистии". Этой информацией поделился Союз садоводов России.

Многие российские дачники заинтересованы в продлении "амнистии", большому числу садоводов было недостаточно срока, отпущенного некоторое время назад. Автором этой идеи стал председатель Союза садоводов России, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук, сообщает "Российская газета".

"Кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности "легализовать" скважины", — сообщил инициатор.

В данный момент законопроект допускает использование без лицензии маленьких скважин, из которых добывается менее 100 кубометров воды в сутки, и они используются в личных нуждах, а водоносный горизонт не выполняет роль источника централизованного водоснабжения. Остальные случаи вынуждают оформлять лицензию и платить пошлину, размер которой составляет 7,5 тыс. рублей.

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#вода #садоводы #скважины

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