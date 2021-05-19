Читатели немецкой газеты Welt вздумали поделить Россию

Читатели немецкой газеты Welt, возмущенные размерами России, захотели поделить страну или отобрать у нее часть территорий.

Читатели немецкой газеты Welt, возмущенные размерами России, захотели поделить страну или отобрать у нее часть территорий.

Издание опубликовало материал, посвященный российским территориям в Арктике. Оно отметило повышенный интерес ряда стран к ресурсам региона, но Россия, как пишет газета, "намерена установить барьер" для других государств и препятствует другим странам в освоении региона.

Эта публикация вызвала бурную дискуссию в Сети. Многие негативно отнеслись к РФ и вздумали поделить страну, оставив ей незначительную территорию.

"Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны", — написал интернет-пользователь, выразив надежду дожить до этого времени.

Другой читатель предположил, что нефть и природный газ после энергетического перехода никому на Западе не будут нужны, поэтому "русские будут сидеть в Арктике, в бесполезных просторах".

Однако не все согласились с такой позицией. Некоторые также посчитали требования Запада необоснованными, отметив, что "претензии русских" полностью соответствуют международному праву.