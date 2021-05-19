Накопленные долги закрыли выезд за границу семи миллионам россиян

Отдых за границей сейчас недоступен для 7 млн россиян. Невыездными они стали из-за накопленных долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Отдых за границей сейчас недоступен для 7 млн россиян. Невыездными они стали из-за накопленных долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По сравнению с прошлым годом число должников, которым закрыт выезд за границу, по данным Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), выросло на 500 тысяч человек. В апреле 2019 года покинуть пределы страны из-за долгов не могли 6,1 млн россиян.

Львиную долю невыездных, как отметили "Известия", составляют клиенты банков (90–95%), имеющих одновременно заем в микрофинансовых организациях и банковский кредит. Большая часть не может гасить задолженность в связи с трудным финансовым положением, добавил президент НАПКА Эльман Мехтиев.