Доллар и евро выросли на открытии Московской биржи

Курс доллара на Московской бирже увеличился до 73,7 рубля, а евро вырос до 90,24 рубля по результатам торгов 19 мая.

Курс доллара на Московской бирже увеличился до 73,7 рубля, а евро вырос до 90,24 рубля по результатам торгов 19 мая.

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже увеличился на 0,25 копейки, если сравнивать со значением, которое было зафиксировано при закрытии предыдущих торгов, и составил 73,7 рубля. Курс евро поднялся на 11,25 копейки с момента закрытия торгов и достиг 90,24 рубля.

Стоимость биткоина снижается больше чем на 11%. К 7:34 по московскому времени курс этой криптовалюты находился на уровне 39.918 долларов за единицу.