Ростех планирует создать гибридный авиадвигатель

Ростех к 2023 году собирается создать демонстратор технологий экологичного и мощного гибридного авиадвигателя.

Ростех к 2023 году собирается создать демонстратор технологий экологичного и мощного гибридного авиадвигателя.

Установка в будущем по техническим характеристикам будет соответствовать существующим газотурбинным образцам, однако расход топлива существенно сократится. Соответственно и вреда экологии будет наноситься гораздо меньше, рассказал генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех" Юрий Шмотин. Сегодня уже создана команда и определены сроки выполнения научно-исследовательских работ.

"В деталях я бы сейчас не хотел об этом рассказывать, но первые результаты мы планируем получить уже в течение двух лет. Это будет демонстратор технологий гибридной силовой установки", – объяснил он на Международной научно-технической конференции по авиадвигателям.

Эксперт подчеркнул, что к тому времени уже будут готовы точные требования к компонентам. Они позволят уже к 2027 году создать работающий двигатель с заявленными преимуществами.