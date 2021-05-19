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7:22   19 Мая 2021
Армия

Российским летчикам расширят носимый аварийный запас

Российским летчикам расширят носимый аварийный запас

В комплекты выживания военных летчиков Воздушно-космических сил РФ планируют включить стрелковое оружие, сообщили в авиастроительной отрасли.

В носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов в настоящее время входят нож, продукты, портативные средства радиосвязи, аптечка и прочие предметы первой необходимости. Теперь в него собираются впервые включить пистолет-пулемет ППК-20 и компактный пистолет Лебедева с боеприпасами.

"В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке", — цитирует источник авиастроительной отрасли РИА Новости.

Ранее исполнительный директор научно-производственного комплекса "Техмаш" Александр Кочкин заявил, что госкорпорация "Ростех" собирается начать поставки ВКС РФ неуправляемой авиационной ракеты (НАР) "Бронебойщик" после 2023 года. Ракета пополнит арсенал штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8.

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#россия #вкс рф #летчики

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