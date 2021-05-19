Хинштейн заявил о существовании мошеннических call-центров в тюрьмах России

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн не согласился с утверждением ФСИН об отсутствии в российских исправительных учреждениях мошеннических call-центров.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн не согласился с утверждением ФСИН об отсутствии в российских исправительных учреждениях мошеннических call-центров.

Депутат в беседе с РБК с сожалением отметил, что данная проблема еще сохраняется. По его словам, работают "маленькие артели по обзвону доверчивых граждан". Они существуют, несмотря на заявления ФСИН России об обратном, заявил он.

Хинштейн отметил, что проблема носит меньший масштаб, чем четыре — шесть лет назад. Этому способствовало возбуждение уголовных дел и появление возможности блокировать номера и телефоны в местах лишения свободы.

Накануне глава ФСИН Александр Калашников сообщил, что в российских исправительных учреждениях не существует мошеннических call-центров. При этом он отметил, что в СИЗО и колонии по-прежнему пытаются пронести запрещенные предметы.