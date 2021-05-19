Манижа рассказала о своем настрое перед финалом конкурса "Евровидение"

Сохранение уникальной индивидуальности является залогом успешности каждого человека. Об этом рассказала исполнительница Манижа.

Сохранение уникальной индивидуальности является залогом успешности каждого человека. Об этом рассказала исполнительница Манижа.

Существует во всем только один план — быть собой. Сегодня это получилось. Вся команда рада выступать на сцене Евровидения. Об этом заявила Манижа на пресс-конференции после полуфинала.

По словам певицы, в финале будет более сумасшедшее выступление. Она отметила, что главное быть собой, не важно какое место займешь. В полуфинале Манижа исполнила песню "Русская женщина" на русском языке. Финал конкурса "Евровидение" пройдет в Роттердаме 22 мая.