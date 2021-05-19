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6:50   19 Мая 2021
Шоу-бизнес

Манижа рассказала о своем настрое перед финалом конкурса "Евровидение"

Манижа рассказала о своем настрое перед финалом конкурса "Евровидение"

Сохранение уникальной индивидуальности является залогом успешности каждого человека. Об этом рассказала исполнительница Манижа.

Существует во всем только один план — быть собой. Сегодня это получилось. Вся команда рада выступать на сцене Евровидения. Об этом заявила Манижа на пресс-конференции после полуфинала.

По словам певицы, в финале будет более сумасшедшее выступление. Она отметила, что главное быть собой, не важно какое место займешь. В полуфинале Манижа исполнила песню "Русская женщина" на русском языке. Финал конкурса "Евровидение" пройдет в Роттердаме 22 мая.

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#евровидение #конкурс #Манижа

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