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6:25   19 Мая 2021
Экономика

ПФР отменит упрощенное начисление выплат с 1 июня

ПФР отменит упрощенное начисление выплат с 1 июня

Пенсионный фонд России в ближайшее время перестанет начислять пенсии и социальные выплаты в дистанционном формате.

ПФР возвращается к старому порядку выплат, который существовал до пандемии коронавируса. Изменения вступят в силу уже 1 июня 2021 года.

Также в начале лета ожидаются и другие нововведения. Пенсионеры, которые проживают в северных регионах страны и претендуют на получение увеличенных выплат, должны ежегодно предоставлять в фонд заявление. Таким образом они будут подтверждать место жительства в очном формате.

Граждане России старше 80 лет станут получать пенсию с прибавкой в 6044 рубля. Также с 1 июля матери-одиночки смогут получать региональные льготы и пособия.

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#россия #пенсия #выплаты

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