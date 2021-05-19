США указали на ошибку, которая позволит РФ победить Украину в Черном море

Резкое ухудшение отношений Анкары и Вашингтона может разобщить Украину и Турцию в противостоянии России в Черном море. Об этом пишет The National Interest.

Резкое ухудшение отношений Анкары и Вашингтона может разобщить Украину и Турцию в противостоянии России в Черном море. Об этом пишет The National Interest.

Как утверждает политический аналитик Харун Карчич, администрация американского президента Джо Байдена сегодня заинтересована в поддержке Киева, чтобы не позволить России поддерживать "территориальную экспансию" в Черном море. В то же время, считает он, Украина вряд ли добьется запланированного без должной поддержки со стороны Турции.

"Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией, — равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", — объяснил специалист.

Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что обострение отношений Киева и Москвы может произойти именно в Черном море. По его мнению, победа останется за Россией, так как никто из стран-членов НАТО вовремя не сможет достигнуть региона.