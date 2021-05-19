Госдеп США анонсировал личную встречу Лаврова и Блинкена

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен и его российский коллега Сергей Лавров могут провести личную встречу уже в ближайшее время.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен и его российский коллега Сергей Лавров могут провести личную встречу уже в ближайшее время.

Такой информацией поделился представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. По словам дипломата, переговоры Лаврова и Блинкена могут пройти на полях Арктического совета. Слова Прайса приводит ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером", — отметил Прайс.

Он подчеркнул, что переговоры покажут, способны ли США и Россия улучшить отношения между странами, сделав их предсказуемыми.