Россиянам назвали период вероятного взлета рубля

Рост рубля до значений 2019 года может произойти к концу этого года или в начале следующего. Об этом заявил аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

Рост рубля до значений 2019 года может произойти к концу этого года или в начале следующего. Об этом заявил аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

По словам эксперта, укрепление российской валюты может произойти в случае успешной борьбы с пандемией коронавируса. Аналитик отметил, что взрывной рост рублю даст зависимость от рынка нефти и газа, так как к началу четвертого квартала 2021 года будет восстанавливаться спрос на "черное золото" в Индии и Латинской Америке. Об этом информирует агентство "Прайм".

Основными факторами риска для рубля остаются угрозы отключения от международной банковской системы SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. По словам эксперта, западные санкции некритично влияют на состояние рубля.