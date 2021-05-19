"Сухой" на льду: Россия разместит в Арктике истребители Су-34

Российское Минобороны планирует разместить на арктических островах эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 для контроля за воздушным пространством в регионе.

Российское Минобороны планирует разместить на арктических островах эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 для контроля за воздушным пространством в регионе.

Базироваться самолеты будут на аэродромах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах, пишут "Известия". По данным источников газеты, сейчас уже возводится специальная инфраструктура для базирования авиации.

Модернизация и совершенствование сети аэродромов в арктическом пространстве, по мнению начальника штаба 45-й армии ВВС и ПВО генерал-майора Игоря Чуркина, серьезно повышает возможности применения авиации Северного флота. Самолеты будут следить за воздухом вокруг Северного морского пути для усиления безопасности транспортной артерии.