Власти Саудовской Аравии запретят посещать мероприятия без прививки от COVID-19

Посещение государственных учреждений и ряда мероприятий в Саудовской Аравии станет невозможным без прививки от коронавируса.

Посещение государственных учреждений и ряда мероприятий в Саудовской Аравии станет невозможным без прививки от коронавируса.

Министерство внутренних дел королевства в Twitter сообщает, что в целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов было принято решение об обязательной вакцинации населения. Начиная с 1 августа, для посещения государственных и частных учреждений, использования общественного транспорта, а также для участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях потребуется справка.

Сейчас в Саудовской Аравии активно проходит вакцинация от коронавируса. Жители королевства уже получили более 11,8 миллионов доз вакцины (население страны — более 34,2 миллиона человек).