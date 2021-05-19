Вашингтон вывел на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет

Военно-космические силы (ВМС) США вывели на орбиту спутник SBIRS GEO-5, который предназначен для предупреждения о ракетных угрозах.

Военно-космические силы (ВМС) США вывели на орбиту спутник SBIRS GEO-5, который предназначен для предупреждения о ракетных угрозах.

Ракетный-носитель Atlas V, который был запущен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывел на орбиту SBIRS GEO-5. Спутник усиливает глобальное созвездие SBIRS, которое отвечает за безопасность США и их союзников. Старт ракетного-носителя состоялся в 13:37 по времени Восточного побережья США, а трансляция проводилась на сайте компании United Launch Alliance, отвечающей за создание Atlas V.

Эта система стала развиваться еще в 2011 году. В данный момент она состоит из четырех спутников, последний из которых был запущен в космос еще в 2018 году.