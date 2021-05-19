Forbes: США не готовы к открытому конфликту с Россией или Китаем

США могут ждать большие проблемы, если произойдет столкновения с Россией или Китаем в небе.

США могут ждать большие проблемы, если произойдет столкновения с Россией или Китаем в небе.

Армия США не готова к открытому военному противостоянию с "равными по силе" противниками. "Бомбардировки повстанцев с больших и удобных баз" сделали слабее воздушные силы Вашингтона. Об этом в Forbes сообщил Дэвид Экс.

"Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них", — отметил автор.

Летчики США попали в тяжелое положение и не привыкли вести бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке. Автор статьи считает, что Белый дом не сможет оперативно реагировать в ходе таких сражений.