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2:11   19 Мая 2021
Политика

Нарышкин заявил о росте неприятия западной политики среди россиян

Нарышкин заявил о росте неприятия западной политики среди россиян

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин напомнил о западных санкциях, объединяющих россиян.

Нарышкин в беседе с BBC отметил, что санкции действуют на сознание населения и простых россиян — в первую очередь как угроза, которая объединяет нацию. По словам Нарышкина, граждане понимают, что это угроза.

Также в последнее время отмечается существенный рост неприятия к западной политике по отношению к России со стороны жителей страны, заявил глава СВР. При этом он отметил, что было бы плохо, если бы это неприятие переросло в ненависть.

Он заявил, что руководство Евросоюза готовит новую провокацию против России. Речь идет о клеветнических обвинениях в разжигании Москвой антипрививочного движения в мире.

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#нарышкин #свр #запад

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