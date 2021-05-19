Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2 ". Позиция было озвучена в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 18 мая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2 ". Позиция было озвучена в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 18 мая.

Информацией об этом поделился руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в письменном сообщении, которое было распространено по итогу переговоров.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке", — приводит подробности переговоров дипломат.

Он добавил, что Блинкен подчеркнул важность преданности Вашингтона сотрудничеству с партнерами, чтобы оказать противодействие усилиям России "по подрыву нашей коллективной безопасности", поэтому он сказал, что США выступают против газопровода "Северный поток — 2". Вашингтон продолжит процесс изучения компаний, которые участвуют в строительстве этого трубопровода, и предупреждает о возможных санкциях, сообщается в заявлении.